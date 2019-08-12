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mfd.ruНовостиФинансовые новости12 августа 2019 г.АФК "Система" продаст 49% АО "Лидер-Инвест" Eta...
сегодня 10:15

АФК "Система" продаст 49% АО "Лидер-Инвест" Etalon Group
Эмитенты:   Система АФК

Москва, 12 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

ПАО АФК "Система" подписала юридически обязывающее соглашение о продаже за 14.6 млрд рублей 49% акций АО "Лидер-Инвест" Etalon Group. В результате сделки Etalon Group получит контроль над 100% акций АО "Лидер-Инвест". Об этом говорится в сообщении компании.

Сделка позволит оптимизировать структуру владения девелоперcкими активами Etalon Group и ускорить процесс интеграции двух бизнесов с целью создания одного из лидеров рынков жилой недвижимости Москвы и Санкт-Петербурга. При этом АФК "Система" с пакетом в 25% акций остается крупнейшим акционером Etalon Group.

Напомним, что АФК "Система" – публичная российская диверсифицированная холдинговая компания, обслуживающая около 150 миллионов потребителей в таких отраслях, как телекоммуникации, высокие технологии, банковские услуги, розничная торговля, лесопереработка, сельское хозяйство, недвижимость, туризм и медицинские услуги.

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