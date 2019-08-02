Курс доллара 63.8340   Курс евро 70.4727  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости2 августа 2019 г.АСВ выбрало банк-агент для выплаты возмещения в...
сегодня 10:06

АСВ выбрало банк-агент для выплаты возмещения вкладчикам банка "Ассоциация"
Эмитенты:   Сбербанк

Москва, 2 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Определен победитель конкурса по отбору банков-агентов для выплаты возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, кредитной организации АО КБ "Ассоциация" (г. Нижний Новгород). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

ПАО "Сбербанк" будет осуществлять выплату страхового возмещения вкладчикам кредитной организации.

Прием заявлений о выплате страхового возмещения по счетам и иных необходимых документов, а также выплата страхового возмещения вкладчикам кредитной организации начнутся с 8 августа 2019 года.

Подробная информация о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будет размещена 7 августа 2019 года на сайте АСВ, а также 7 августа 2019 года в газете "Аргументы и Факты Нижний Новгород".

Другие новости

сегодня
11:23
Рост экономического потенциала РФ мог бы стать противоядием от санкций США – депутат ГД
сегодня
11:03
Объём промышленного производства в Италии в июне сократился на 0.2%
сегодня
10:41
Акимов ждет предложений по оснащению 3- и 4-полосных дорог системами разделения потоков
сегодня
10:35
Индекс деловой активности в производственном секторе Швейцарии в июле сократился до 44.7
сегодня
10:06
АСВ выбрало банк-агент для выплаты возмещения вкладчикам банка "Ассоциация"
сегодня
10:05
Число безработных в Испании в июле сократилось на 4.3 тыс.
сегодня
10:05
АСВ выбрало банк-агент для выплаты возмещения вкладчикам "РАМ Банка"
сегодня
10:00
Индекс потребительских цен в Швейцарии (CPI) в июле сократился а 0.5%
сегодня
09:35
Эксперты подсказали россиянам, как заработать на золоте в эпоху торговых войн
© 2019 «МФД-ИнфоЦентр»