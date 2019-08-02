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mfd.ruНовостиФинансовые новости2 августа 2019 г.АСВ выбрало банк-агент для выплаты возмещения в...
сегодня 10:05

АСВ выбрало банк-агент для выплаты возмещения вкладчикам "РАМ Банка"
Эмитенты:   Открытие ФК

Москва, 2 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Определен победитель конкурса по отбору банков-агентов для выплаты возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, кредитной организации ООО "РАМ Банк" (г. Москва). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

ПАО Банк "ФК Открытие" будет осуществлять выплату страхового возмещения вкладчикам кредитной организации.

Прием заявлений о выплате страхового возмещения по счетам и иных необходимых документов, а также выплата страхового возмещения вкладчикам кредитной организации начнутся с 5 августа 2019 года.

Подробная информация о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будет размещена 2 августа 2019 года на сайте АСВ, а также 5 августа 2019 года в газете "Московский Комсомолец".

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