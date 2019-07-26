Квартальная прибыль и доходы Intel сократились

Москва, 26 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Производитель компьютеров Intel сообщил о снижении прибыли по итогам за II квартал текущего года до 4.18 млрд долл или 0.92 долл на акцию по сравнению с 5.01 млрд долл или 1.05 долл на акцию за аналогичный период годом ранее.

Скорректированная прибыль составила 1.06 долл на акцию.

Выручка сократилась до 16.51 млрд долл с 16.96 млрд долл за аналогичный период годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль в размере 0.89 долл на акцию и доходы в размере 15.68 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на постмаркете в четверг акции Intel подорожали.