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mfd.ruНовостиФинансовые новости26 июля 2019 г.Квартальная прибыль и доходы Intel сократились
сегодня 10:30

Квартальная прибыль и доходы Intel сократились

Москва, 26 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Производитель компьютеров Intel сообщил о снижении прибыли по итогам за II квартал текущего года до 4.18 млрд долл или 0.92 долл на акцию по сравнению с 5.01 млрд долл или 1.05 долл на акцию за аналогичный период годом ранее.

Скорректированная прибыль составила 1.06 долл на акцию.

Выручка сократилась до 16.51 млрд долл с 16.96 млрд долл за аналогичный период годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль в размере 0.89 долл на акцию и доходы в размере 15.68 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на постмаркете в четверг акции Intel подорожали.

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