Курс доллара 63.1572   Курс евро 70.2940  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости26 июля 2019 г.АСВ: Страховые выплаты вкладчикам "Рам Банка" н...
сегодня 09:47

АСВ: Страховые выплаты вкладчикам "Рам Банка" начнутся не позднее 9 августа 2019 года

Москва, 26 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сегодня наступил страховой случай в отношении кредитной организации ООО "РАМ Банк" (г. Москва). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

По словам агентства, страховое возмещение вкладчикам будет выплачено в размере 100% суммы всех счетов или вкладов, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1.4 млн рублей в совокупности. Сумма, не компенсированная страховкой, будет погашаться в ходе ликвидации банка в составе требований кредиторов первой очереди (для счетов ИП, открытых для осуществления предпринимательской деятельности, - в составе третьей очереди). По вкладам или счетам в иностранной валюте страховка будет рассчитываться в рублях по курсу ЦБ на 26 июля 2019 года.

До 9 августа 2019 года агентство опубликует в местной прессе и разместит на своем сайте объявления о месте, времени, форме и порядке приема заявлений о выплате возмещения по вкладам. Расчеты с вкладчиками будут проведены через банки-агенты, которые будут отобраны на конкурсной основе не позднее 1 августа 2019 года.

Заявления о выплате страхового возмещения могут подаваться вкладчиками в течение всего периода ликвидации банка.

Другие новости

сегодня
10:30
Квартальная прибыль и доходы Intel сократились
сегодня
10:10
Акции "Газпрома" дорожают после объявления цены 2,9% бумаг компании
сегодня
10:01
АКЦИИ "ГАЗПРОМА" РАСТУТ В НАЧАЛЕ ДНЯ НА 1% ПОСЛЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЦЕНЫ РАЗМЕЩЕНИЯ 2,9% БУМАГ КОМПАНИИ - ДАННЫЕ ТОРГОВ
сегодня
10:00
Цены на импорт в Германии в июне сократились на 1.4%
сегодня
09:47
АСВ: Страховые выплаты вкладчикам "Рам Банка" начнутся не позднее 9 августа 2019 года
сегодня
09:40
ОБЗОР - Участники рынка рассказали, как россиянам получить миллионы на страховании жизни
сегодня
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 26 июля
сегодня
09:12
ОАК намерена заниматься техобслуживанием своих самолетов SSJ100 и МС-21 - СМИ
сегодня
08:37
ЦБ РФ с 26 июля отозвал лицензию у "РАМ банка"
© 2019 «МФД-ИнфоЦентр»