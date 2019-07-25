"Сбербанк" и Mail.ru Group создадут совместное предприятие

Москва, 25 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

"Сбербанк" и Mail.ru Group планируют создать совместное предприятие на базе Delivery Club и "Ситимобил". Стороны подписали соглашение о намерениях о создании совместного предприятия. Обязывающее соглашение планируется заключить осенью 2019 года, после получения всех необходимых разрешений от органов корпоративного управления, антимонопольных структур и других регуляторов. Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Сбербанк" и Mail.ru Group планируют инвестировать до 64 млрд рублей в совместное предприятие при условии достижения целевых показателей на горизонте 12 месяцев после заключения сделки. Mail.ru Group внесет в новую компанию свои доли в Delivery Club (100%) и "Ситимобил" (22.69%), связанные с ними миноритарные инвестиции и опционы в другие компании этих индустрий, а также денежные средства в размере 7.7 млрд руб. Дополнительные инвестиции в размере до 5.1 млрд руб. могут быть добавлены в капитал совместной платформы в зависимости от выполнения ряда KPI вносимыми активами в течение 12 месяцев после закрытия сделки. До закрытия сделки Mail.ru Group обеспечит консолидацию на СП доли в размере не менее 75% акций "Ситимобил". "Сбербанк" внесет в совместную компанию долю в компании Foodplex (35%) и денежные средства в размере около 38 млрд руб. В случае выполнения Delivery Club и Ситимобил ряда KPI в течение следующих 12 месяцев вклад "Сбербанка" может быть увеличен на 13 млрд рублей.

Таким образом, к моменту закрытия сделки совместная компания получит денежные средства в размере 45.5 млрд рублей, а также дополнительно — до 18 млрд рублей в течение следующих 12 месяцев после закрытия сделки — в случае выполнения KPI. Оценка стоимости СП при достижении целевых показателей может превысить 100 млрд рублей.

Все средства будут внесены в компанию в формате cash-in и направлены на органическое развитие, консолидацию активов и комплементарные существующим О2О-бизнесам потенциальные сделки в сегментах фудтеха и мобильности.

В будущем стороны рассмотрят возможность привлечения внешних инвесторов для дальнейшего развития бизнеса платформы.