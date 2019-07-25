Курс доллара 63.1162   Курс евро 70.3241  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости25 июля 2019 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 25 июля

Москва, 25 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск Индекс цен на корпоративные услуги в Японии за июнь;

10:00 мск Уровень безработицы в Испании за I квартал;

11:00 мск Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo за июль;

13:00 мск Баланс розничных продаж в Великобритании от CBI за июль;

14:45 мск Решение ЕЦБ по ключевой ставке;

14:45 мск Индекс розничных цен в Великобритании за июнь;

15:30 мск Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск Пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги;

15:30 мск Объём заказов на товары длительного пользования в США за исключением транспортной компоненты за июнь;

15:30 мск Объём заказов на товары длительного пользования в США за июнь;

15:30 мск Товарный торговый баланс США за июнь;

15:30 мск Оптовые запасы в США за июнь, предварительно;

17:30 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США.

Другие новости

сегодня
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 25 июля
сегодня
09:03
СБЕРБАНК И MAIL.RU GROUP ПОДПИШУТ ОБЯЗЫВАЮЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ О СОЗДАНИИ СП ОСЕНЬЮ 2019 ГОДА ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ ВСЕХ РАЗРЕШЕНИЙ ОТ РЕГУЛЯТОРОВ - ЗАЯВЛЕНИЕ
сегодня
09:01
СБЕРБАНК И MAIL.RU GROUP СОЗДАДУТ СП НА БАЗЕ DELIVERY CLUB И СИТИМОБИЛ, БУДУТ ВЛАДЕТЬ ПО 50% В НЕМ - ЗАЯВЛЕНИЕ
сегодня
03:25
Летом 2019 г от задержек европейских авиарейсов пострадают 11 тыс россиян – аналитики
сегодня
03:00
В Минтруде считают, что программа маткапитала должна быть бессрочной
© 2019 «МФД-ИнфоЦентр»