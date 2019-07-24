Курс доллара 63.1290   Курс евро 70.6350  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости24 июля 2019 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 24 июля

Москва, 24 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:45 мск Торговый баланс Новой Зеландии за июнь;

02:00 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии, предварительно;

02:00 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Австралии, предварительно;

03:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Японии, предварительно;

10:15 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Франции, предварительно;

10:15 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за июль, предварительно;

10:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за июль, предварительно;

10:30 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за июль, предварительно;

11:00 мск Денежная масса М3 в еврозоне за июнь;

11:00 мск Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за июль, предварительно;

11:00 мск Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за июль, предварительно;

16:00 мск Индекс опережающих экономических индикаторов Китая за июнь;

16:00 мск Индекс настроений в деловых кругах Бельгии за июль;

16:00 мск Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit за июль, предварительно;

16:45 мск Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый компанией Markit за июль, предварительно;

17:00 мск Продажи новых домов в США за июнь;

17:30 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США.

Другие новости

сегодня
10:32
Банк "Восточный" планирует продажу части портфеля розничных кредитов
сегодня
10:23
"Шереметьево" при принятии закона о возвращении "курилок" планирует сделать их бесплатными
сегодня
10:20
Индексы PMI Франции в июле сократились
сегодня
10:01
КУРС ДОЛЛАРА В НАЧАЛЕ ТОРГОВ РАСТЕТ НА 2 КОП, ДО 63,18 РУБ, ЕВРО ТАКЖЕ НА 2 КОП, ДО 70,48 РУБ – ДАННЫЕ БИРЖИ
сегодня
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 24 июля
сегодня
09:00
Ozon первым в России начал доставлять интернет-заказы до двери
сегодня
08:02
ПОВТОР - "Почта России" после акционирования не будет закрывать отделения и сокращать сотрудников
сегодня
03:00
Россияне моложе 25 лет являются самыми дисциплинированными держателями кредиток - НБКИ
вчера
21:59
Минкомсвязь РФ предлагает давать субсидии на киберполигоны для обучения информбезопасности
© 2019 «МФД-ИнфоЦентр»