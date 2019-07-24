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mfd.ruНовостиФинансовые новости24 июля 2019 г.Банк "Восточный" планирует продажу части портфе...
сегодня 10:32

Банк "Восточный" планирует продажу части портфеля розничных кредитов

Москва, 24 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Банк "Восточный" рассматривает возможность продажи части розничных кредитов для повышения качества портфеля и "на фоне ожидаемого разворота цикла в розничном кредитовании". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка.

"Банк рассматривает опцию сокращения розничного портфеля на балансе - как в стратегическом плане на фоне ожидаемого разворота цикла в розничном кредитовании, так и в тактическом - как инструмент снижения RWA (величина взвешенных по риску кредитных требований) и в перспективе повышения качества кредитного портфеля", - сказали в пресс-службе кредитной организации.

"В рамках такого снижения банк планирует замещение необеспеченной розницы смещением фокуса в сторону новых клиентских сегментов и комиссионных продуктов", - добавили в пресс-службе банка.

На 1 июня портфель кредитов банка физлицам составляет 84 млрд рублей.

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