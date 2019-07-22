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mfd.ruНовостиФинансовые новости22 июля 2019 г.Компания Halliburton сообщила о снижении прибыл...
вчера 16:30

Компания Halliburton сообщила о снижении прибыли, но результаты оказались лучше прогнозов аналитиков

Москва, 22 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Нефтяная компания Halliburton сообщила о снижении чистой прибыли по результатам за II квартал текущего года до 475 млн долл или 0.09 долл на акцию по сравнению с 511 млн долл или 0.98 долл на акцию годом ранее.

Скорректированная прибыль на акцию выросла до 0.35 долл на акцию с 0.23 долл на акцию за аналогичный период годом ранее.

Доходы Halliburton упали на 3.5% до 5.93 млрд долл по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль Halliburton на уровне 0.3 долл на акцию и доходы в размере 5.97 млрд долл.

В ходе торгов на премаркете акции компании повысились на 1.6%.

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