Профицит торгового баланса Швейцарии в июне увеличился до 4.1 млрд швейцарских франков

Москва, 18 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Федерального статистического управления (Federal Statistics Office) Швейцарии, профицит торгового баланса страны в июне увеличился и составил 4.1 млрд швейцарских франков по сравнению с профицитом в 2.56 млрд швейцарских франков за аналогичный период 2018 года.

В мае профицит торгового баланса составил 3.4 млрд швейцарских франков (пересмотрено 3.41 млрд).

Аналитики прогнозировали значение показателя на уровне 3.21 млрд швейцарских франков.