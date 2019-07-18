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mfd.ruНовостиФинансовые новости18 июля 2019 г.Профицит торгового баланса Швейцарии в июне уве...
сегодня 10:00

Профицит торгового баланса Швейцарии в июне увеличился до 4.1 млрд швейцарских франков

Москва, 18 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Федерального статистического управления (Federal Statistics Office) Швейцарии, профицит торгового баланса страны в июне увеличился и составил 4.1 млрд швейцарских франков по сравнению с профицитом в 2.56 млрд швейцарских франков за аналогичный период 2018 года.

В мае профицит торгового баланса составил 3.4 млрд швейцарских франков (пересмотрено 3.41 млрд).

Аналитики прогнозировали значение показателя на уровне 3.21 млрд швейцарских франков.

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