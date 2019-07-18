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mfd.ruНовостиФинансовые новости18 июля 2019 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 18 июля

Москва, 18 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск Торговый баланс Японии за июнь;

04:30 мск Индекс настроений в деловых кругах Австралии за II квартал;

04:30 мск Уровень занятости в Австралии за июнь;

04:30 мск Уровень безработицы в Австралии за июнь;

09:00 мск Торговый баланс Швейцарии за июнь;

11:30 мск Розничные продажи в Великобритании за июнь;

11:30 мск Отчёт Банка Англии о состоянии кредитного рынка Великобритании;

11:30 мск Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;

15:30 мск Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за июль;

15:30 мск Изменение количества рабочих мест в частном секторе Канады от ADP за июнь;

17:00 мск Индекс опережающих экономических индикаторов США за июнь;

17:30 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

21:15 мск Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса;

N/A мск Саммит G7.

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