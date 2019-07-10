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mfd.ruНовостиФинансовые новости10 июля 2019 г.Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на...
вчера 17:35

Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе снизился на 9.5 млн барр.

Москва, 10 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 5 июля, снизился на 9.5 млн барр. и составил 459.0 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали сокращение запасов нефти на 2.1 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США снизились на 1.5 млн барр. и составили 229.2 млн барр. Эксперты ожидали сокращения запасов бензина на 0.4 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) увеличились на 3.7 млн барр. и составили 130.5 млн барр. Аналитики ожидали расширения запасов дистиллятов на 1.5 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) не изменились и составили 644.8 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing уменьшились на 0.3 млн барр. и составили 52.2 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 8.13 млн барр., запасы бензина снизились на 0.26 млн барр., запасы дистиллятов выросли на 3.69 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing уменьшились на 0.754 млн барр.

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