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mfd.ruНовостиФинансовые новости10 июля 2019 г.Объём товарных запасов на оптовых складах в США...
вчера 17:14

Объём товарных запасов на оптовых складах в США в мае вырос на 0.4%

Москва, 10 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту Министерства торговли США, объём товарных запасов на оптовых складах в США в мае вырос на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после повышения на 0.8% в апреле.

Аналитики прогнозировали увеличение майского показателя на 0.4%.

Объём оптовых продаж в мае вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 0.4% в апреле.

Индикатор соотношения оптовых запасов к продажам, указывающий на количество месяцев, которое потребуется оптовым компаниям, чтобы реализовать текущие запасы, составил 1.35 против 1.34 в апреле.

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