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mfd.ruНовостиФинансовые новости9 июля 2019 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 10 июля

Москва, 9 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск Индекс цен производителей Японии за июнь;

03:30 мск Индекс потребительского доверия в Австралии за июль;

04:30 мск Индекс потребительских цен в Китае за июнь;

04:30 мск Индекс цен производителей Китая за июнь;

09:45 мск Объём промышленного производства во Франции за май;

11:00 мск Объём промышленного производства в Италии за май;

11:30 мск Объём производства в обрабатывающей промышленности Великобритании за май;

11:30 мск Объем производства в строительном секторе Великобритании за май;

11:30 мск Товарный торговый баланс Великобритании за май;

11:30 мск ВВП Великобритании за май;

17:00 мск Заявление Банка Канады;

17:00 мск Решение Банка Канады по процентной ставке;

17:00 мск Отчёт Банка Канады о монетарной политике;

17:00 мск Оптовые запасы в США за май, финал;

17:00 мск Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла;

17:15 мск Пресс-конференция управляющего Банка Канады;

17:30 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

20:01 мск Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций США;

20:30 мск Выступление президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда;

21:00 мск Протоколы предыдущего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США;

N/A мск Объём нового кредитования в Китае за июнь;

N/A мск Денежная масса М2 в Китае за июнь;

N/A мск Прогноз ВВП Великобритании от NIESR за июнь;

N/A мск Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;

N/A мск Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Великобритании.

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