Средняя продолжительность рабочей недели в США в июне не изменилась, средние зарплаты увеличились

Москва, 5 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, средняя продолжительность рабочей недели в США в июне составила 34.4 часа, не изменившись по сравнению с майским показателем.

Средняя почасовая заработная плата повысилась до 27.90 долл против 27.84 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.2%. Аналитики прогнозировали месячный рост зарплаты на 0.3%.

В годовом выражении повышение средней почасовой зарплаты составило 3.1%.

Средняя недельная заработная плата в июне выросла до 959.76 долл в сравнении с 957.70 долл месяцем ранее.