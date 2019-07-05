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mfd.ruНовостиФинансовые новости5 июля 2019 г.Средняя продолжительность рабочей недели в США ...
сегодня 15:41

Средняя продолжительность рабочей недели в США в июне не изменилась, средние зарплаты увеличились

Москва, 5 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, средняя продолжительность рабочей недели в США в июне составила 34.4 часа, не изменившись по сравнению с майским показателем.

Средняя почасовая заработная плата повысилась до 27.90 долл против 27.84 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.2%. Аналитики прогнозировали месячный рост зарплаты на 0.3%.

В годовом выражении повышение средней почасовой зарплаты составило 3.1%.

Средняя недельная заработная плата в июне выросла до 959.76 долл в сравнении с 957.70 долл месяцем ранее.

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