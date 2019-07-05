Число рабочих мест вне с/х сектора США в июне выросло на 224 тыс. (расширенное сообщение)

Москва, 5 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в июне выросло на 224 тыс.

Аналитики прогнозировали увеличение числа новых рабочих мест на 164 тыс.

Данные по числу новых рабочих мест за май пересмотрены в сторону понижения до 72 тыс. с 75 тыс. Апрельское значение пересмотрено до 216 тыс. с 224 тыс.

По оценке регуляторов, американской экономике необходимо создавать в среднем 150-200 тыс. новых рабочих в месяц для последовательного снижения уровня безработицы. За последние три месяца среднемесячный прирост рабочих мест вне с/х сектора США с учётом пересмотра предыдущих значений составил 171 тыс.

По результатам опроса около 400 тыс. предприятий число рабочих мест в частном секторе США в июне увеличилось на 191 тыс. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 155 тыс.

В обрабатывающем секторе число рабочих мест выросло на 17 тыс. после увеличения на 3 тыс. в мае. В добывающем секторе число рабочих мест сократилось на 1.3 тыс. после расширения на 1.4 тыс. месяцем ранее, в строительном секторе - выросло на 21 тыс. после увеличения на 5 тыс. в мае.

В розничной торговле число рабочих мест в прошлом месяце уменьшилось на 5.8 тыс., в оптовой торговле - выросло на 0.1 тыс. Предприятия, оказывающие транспортные и складские услуги, расширили состав рабочей силы на 23.9 тыс.

В финансовом секторе число сотрудников увеличилось на 2 тыс., число рабочих мест в сфере информационных технологий выросло на 2 тыс. В частности, в сфере информационно-технологической поддержки кинопроизводства и звукозаписи число рабочих мест увеличилось на 3.1 тыс., в то время как в телекоммуникационной отрасли количество сотрудников сократилось на 0.5 тыс. Занятость в секторе недвижимости (включая аренду и лизинг) выросла на 2.3 тыс.

В сфере здравоохранения и социальной поддержки число рабочих мест увеличилось на 50.5 тыс., в сфере образовательных услуг число сотрудников выросло на 11.4 тыс., в то время как занятость в сфере профессиональных и бизнес услуг расширилась на 51 тыс.

В государственном секторе число рабочих мест выросло на 33 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем. По сравнению с июнем 2018 года число госслужащих увеличилось на 192 тыс. до 22.55 млн.

Уровень безработицы, рассчитываемый по результатам опроса 60 тыс. домохозяйств, в июне вырос на 0.1 процентного пункта по сравнению с предыдущим месяцем и составил 3.7%. Аналитики прогнозировали сохранение показателя на отметке 3.6%. Официальный отчёт по уровню безработицы включает лишь тех граждан, которые занимаются активным поиском работы.

Общее число безработных по состоянию на конец июня увеличилось на 87 тыс. до 5.98 млн человек. Число занятых, согласно опросам домохозяйств, выросло на 247 тыс. до 157.0 млн. Число граждан, выведенных из состава рабочей силы, уменьшилось на 158 тыс. до 96.06 млн, численность рабочей силы среди гражданского населения расширилась на 335 тыс. до 162.98 млн.

Уровень вовлечённости населения в состав рабочей силы повысился на 0.1 процентного пункта по сравнению с предыдущим месяцем и составил 62.9%.

За последние 12 месяцев численность не учтённых в составе рабочей силы граждан увеличилась на 552 тыс.

Число граждан, которые не могут найти работу более шести месяцев, в июне выросло с учётом сезонных колебаний на 116 тыс. до 1.41 млн, составив 23.7% от общего числа безработных против 22.4% месяцем ранее и 22.9% в июне 2018 года.

Число потерявших работу или завершивших временную работу увеличилось на 72 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 2.74 млн человек.

Число сотрудников, работающих полный рабочий день, выросло на 453 тыс. до 130.15 млн. Число сотрудников с неполной занятостью сократилось на 174 тыс. до 26.81 млн.

Число сотрудников, работающих неполный день по экономическим причинам (не имеют возможности найти работу на полный день) уменьшилось на 8 тыс. до 4.35 млн.

Альтернативный индикатор уровня безработицы, в расчёт которого включаются граждане, не ищущие работу или занимающиеся её поиском время от времени, повысился на 0.1 процентного пункта по сравнению с предыдущим месяцем и составил 7.2% с учетом сезонных колебаний. Годом ранее - в июне 2018 года альтернативный уровень безработицы составлял 7.8% с учётом сезонных колебаний.

Средняя продолжительность рабочей недели в июне составила 34.4 часа, не изменившись по сравнению с майским показателем.

Средняя почасовая заработная плата повысилась до 27.90 долл против 27.84 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.2%. Аналитики прогнозировали месячный рост зарплаты на 0.3%.

В годовом выражении повышение средней почасовой зарплаты составило 3.1%.

Средняя недельная заработная плата в июне выросла до 959.76 долл в сравнении с 957.70 долл месяцем ранее.