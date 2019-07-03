Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям за пособием по безработице в США повысилась на 0.5 тыс.

Москва, 3 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 29 июня, сократилось на 8 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 221 тыс.

Аналитики ожидали, что число первичных обращений составит 220 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 229 тыс., пересмотрено с 227 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 0.5 тыс. по сравнению с показателем предыдущей недели и составила 222.25 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 22 июня, уменьшилось на 8 тыс. и составило 1686 тыс. против 1694 тыс. неделей ранее. Значение предыдущей недели пересмотрено с 1688 тыс.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 1.75 тыс. до 1686.5 тыс.

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 15 июня, выросло на 36.1 тыс. и составило 1.58 млн человек. В аналогичный период 2018 года число граждан США, получающих государственную помощь по безработице, составляло 1.61 млн человек.