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mfd.ruНовостиФинансовые новости3 июля 2019 г.ADP: Число рабочих мест в частном секторе США в...
сегодня 15:20

ADP: Число рабочих мест в частном секторе США в июне выросло на 102 тыс.

Москва, 3 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Число рабочих мест в частном секторе США, согласно отчёту компании Automatic Data Processing (ADP), в июне выросло на 102 тыс. с учётом сезонных колебаний в сравнении с прогнозом об увеличении на 140 тыс.

В мае число рабочих мест в частном секторе США расширилось на 41 тыс. (пересмотрено с 27 тыс.)

Число рабочих мест на предприятиях малого бизнеса (1 – 49 сотрудников) в июне сократилось на 23 тыс., на предприятиях среднего бизнеса (50 – 499 сотрудников) выросло на 60 тыс., в крупных компаниях (от 500 сотрудников) увеличилось на 65 тыс.

Отчёт ADP не включает оценку числа рабочих мест в государственном секторе США.

Данные по занятости от компании ADP часто рассматриваются как опережающий индикатор официального отчёта по рынку труда США (Non-farm payrolls, NFP), намеченного к публикации на пятницу, 5 июля.

Аналитики прогнозируют рост числа рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в июне на 164 тыс. после увеличения на 75 тыс. месяцем ранее.

Уровень безработицы в США, согласно консенсус-прогнозу, не изменился по сравнению с маем и составил 3.6%.

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