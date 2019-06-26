Курс доллара 62.8083   Курс евро 71.3816  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости26 июня 2019 г.Объём заказов на товары длительного пользования...
вчера 15:36

Объём заказов на товары длительного пользования в США в мае сократился на 1.3%

Москва, 26 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту Министерства торговли США, объём заказов на товары длительного пользования в США в мае сократился на 1.3% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали сохранение общего показателя неизменным.

В апреле объём заказов на товары длительного пользования снизился на 2.8% (пересмотрено с (-2.1%).

За исключением волатильной транспортной компоненты, объём заказов на товары длительного пользования в мае вырос на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.1%.

В апреле показатель снизился на 0.1% (пересмотрено с 0.0%).

Ключевой индикатор бизнес-инвестиций - базовый объём заказов на товары длительного пользования, за исключением заказов на самолеты и военное оборудование, в мае вырос на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем. В апреле показатель сократился на 1.0% (пересмотрено с (-0.9%).

Другие новости

вчера
16:00
СЕЧИН И МИЛЛЕР ПРИМУТ УЧАСТИЕ В РОССИЙСКО-ЯПОНСКИХ ПЕРЕГОВОРАХ В ОСАКЕ - УШАКОВ
вчера
15:39
Объём товарных запасов на оптовых складах в США в мае вырос на 0.4%
вчера
15:39
Дороги площадью в 18 тыс футбольных полей заасфальтируют в РФ в 2019 г в рамках БКД
вчера
15:37
Дефицит товарного торгового баланса США в мае вырос на 5.1%
вчера
15:36
Объём заказов на товары длительного пользования в США в мае сократился на 1.3%
вчера
15:35
Хлебная корзина подорожала в Украине с начала года на 6,6% - ассоциация поставщиков
вчера
15:20
Минимальная стоимость авиаперелета из РФ в Грузию после 8 июля вырастет на треть - "Туту"
вчера
14:55
Роскомнадзор может заблокировать или оштрафовать 9 VPN-сервисов за неисполнение законов
вчера
14:40
Эксперты рассказали, что поможет владельцам "Мосхозторга" спасти бизнес
© 2019 «МФД-ИнфоЦентр»