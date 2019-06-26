Москва, 26 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту Министерства торговли США, объём заказов на товары длительного пользования в США в мае сократился на 1.3% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали сохранение общего показателя неизменным.

В апреле объём заказов на товары длительного пользования снизился на 2.8% (пересмотрено с (-2.1%).

За исключением волатильной транспортной компоненты, объём заказов на товары длительного пользования в мае вырос на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.1%.

В апреле показатель снизился на 0.1% (пересмотрено с 0.0%).

Ключевой индикатор бизнес-инвестиций - базовый объём заказов на товары длительного пользования, за исключением заказов на самолеты и военное оборудование, в мае вырос на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем. В апреле показатель сократился на 1.0% (пересмотрено с (-0.9%).