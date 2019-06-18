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mfd.ruНовостиФинансовые новости18 июня 2019 г.МЧС и "Сбербанк" заключили соглашение о стратег...
сегодня 10:30

МЧС и "Сбербанк" заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве

Эмитенты:   Сбербанк

Москва, 18 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

МЧС России и "Сбербанк" заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. Документ подписали глава МЧС России Евгений Зиничев и председатель правления "Сбербанка" Герман Греф. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

"Главными направлениями нашего сотрудничества мы видим повышение уровня социальной защищенности сотрудников МЧС России, а также обмен опытом в сфере развития искусственного интеллекта и робототехники", - сказал Евгений Зиничев в ходе подписания документа.

Министр выразил уверенность в том, что реализация соглашения будет способствовать установлению долгосрочных партнерских отношений между МЧС России и "Сбербанком".

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