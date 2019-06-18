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mfd.ruНовостиФинансовые новости18 июня 2019 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 18 июня

Москва, 18 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:00 мск Индекс потребительского доверия в Новой Зеландии за II квартал;

04:30 мск Индекс запрашиваемых цен на дома в Австралии за I квартал;

04:30 мск Протоколы предыдущего заседания Резервного Банка Австралии;

11:00 мск Выступление президента ЕЦБ Марио Драги;

12:00 мск Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW за июнь;

12:00 мск Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW за июнь;

12:00 мск Торговый баланс еврозоны за апрель;

12:00 мск Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании;

12:00 мск Индекс потребительских цен в еврозоне за май, финал;

12:00 мск Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за май, финал;

15:30 мск Объём продаж в производственном секторе Канады за апрель;

15:30 мск Число выданных разрешений на строительство нового дома в США за май;

15:30 мск Число закладок новых домов в США за май;

17:00 мск Выступление управляющего Банка Англии Марка Карни;

17:30 мск Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за апрель.

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