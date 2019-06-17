АСВ начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам банка "Прайм Финанс"

Москва, 17 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Агентство по страхованию вкладов начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам кредитной организации Банк "Прайм Финанс" (АО) (г. Санкт-Петербург). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Прием заявлений и выплаты страхового возмещения вкладчикам будут осуществляться через АО "Россельхозбанк", действующее от имени агентства и за его счет в качестве банка-агента.

В соответствии с действующим законодательством выплата возмещения осуществляется до дня завершения в отношении Банк "Прайм Финанс" (АО) ликвидационных процедур.

При этом АО "Россельхозбанк" на основании агентских договоров с агентством будет осуществлять прием заявлений, иных необходимых документов и выплату возмещения вкладчикам, наследникам или правопреемникам (их представителям) Банк "Прайм Финанс" (АО) в течение не менее 1 года.

Официальное сообщение о месте, времени, форме и порядке приема заявлений на получение страхового возмещения размещено на сайте АСВ, а также публикуется 17 июня 2019 года в газете "Санкт-Петербургские ведомости".