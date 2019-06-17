АСВ начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам банка "Взаимодействие"

Москва, 17 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Агентство по страхованию вкладов начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам кредитной организации ООО КБ "Взаимодействие" (г. Новосибирск). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Прием заявлений и выплаты страхового возмещения вкладчикам будут осуществляться через ПАО Банк "ФК Открытие", действующее от имени агентства и за его счет в качестве банка-агента.

В соответствии с действующим законодательством выплата возмещения осуществляется до дня завершения в отношении ООО КБ "Взаимодействие" ликвидационных процедур.

При этом ПАО Банк "ФК Открытие" на основании агентских договоров с агентством будет осуществлять прием заявлений, иных необходимых документов и выплату возмещения вкладчикам, наследникам или правопреемникам (их представителям) ООО КБ "Взаимодействие" в течение не менее 1 года.

Официальное сообщение о месте, времени, форме и порядке приема заявлений на получение страхового возмещения размещено на сайте АСВ, а также публикуется в газете "Комсомольская правда Новосибирск".