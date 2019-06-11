Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 12 июня

Москва, 11 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:50 мск Объём внутренних новых заказов на продукцию машиностроения в Японии, за исключением заказов на суда и коммунальное оборудование за апрель;
02:50 мск Индекс цен производителей Японии за май;
03:30 мск Индекс потребительского доверия в Австралии за июнь;
04:30 мск Индекс потребительских цен в Китае за май;
04:30 мск Индекс цен производителей Китая за май;
06:35 мск Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Японии;
08:30 мск Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;
08:30 мск Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Германии;
08:30 мск Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Великобритании;
11:15 мск Выступление президента ЕЦБ Марио Драги;
15:30 мск Базовый индекс потребительских цен в США за май;
17:30 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;
20:01 мск Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций США;
21:00 мск Отчёт об исполнении федерального бюджета США за май;
N/A мск Объём нового кредитования в Китае за май;
N/A мск Денежная масса М2 в Китае за май;
N/A мск Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за май;
N/A мск Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии.