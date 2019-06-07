Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 7 июня

Москва, 7 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск Расходы домохозяйств Японии за апрель;

02:30 мск Средняя заработная плата в Японии за апрель;

08:00 мск Индекс опережающих экономических индикаторов Японии за апрель;

08:45 мск Уровень безработицы в Швейцарии за май;

09:00 мск Торговый баланс Германии за апрель;

09:00 мск Объём промышленного производства в Германии за апрель;

09:45 мск Объём промышленного производства во Франции за апрель;

09:45 мск Торговый баланс Франции за апрель;

10:30 мск Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Halifax за июнь;

11:00 мск Розничные продажи в Италии за май;

11:30 мск Ожидания потребителей Великобритании по инфляции за I квартал;

15:30 мск Уровень занятости в Канаде за май;

15:30 мск Уровень безработицы в Канаде за май;

15:30 мск Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США за май;

15:30 мск Уровень безработицы в США за май;

15:30 мск Средняя почасовая заработная плата в США за май;

15:30 мск Коэффициент загрузки производственных мощностей Канады за I квартал;

17:00 мск Оптовые запасы в США за апрель, финал;

22:00 мск Объём потребительского кредитования в США за апрель.