АСВ выбрало банк-агент для выплаты возмещения вкладчикам "Кемсоцинбанка"

Москва, 7 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Определен победитель конкурса по отбору банков-агентов для выплаты возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, кредитной организации АО "Кемсоцинбанк" (г. Кемерово). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

ПАО "Банк Уралсиб" будет осуществлять выплату страхового возмещения вкладчикам кредитной организации.

Прием заявлений о выплате страхового возмещения по счетам и иных необходимых документов, а также выплата страхового возмещения вкладчикам кредитной организации начнутся с 10 июня 2019 года.

Подробная информация о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будет размещена 7 июня 2019 года на сайте АСВ, а также в ближайшее время будет опубликовано в газете "Кузбасс".