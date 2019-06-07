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mfd.ruНовостиФинансовые новости7 июня 2019 г.АСВ выбрало банк-агент для выплаты возмещения в...
сегодня 10:00

АСВ выбрало банк-агент для выплаты возмещения вкладчикам "Кемсоцинбанка"
Эмитенты:   Уралсиб Банк

Москва, 7 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Определен победитель конкурса по отбору банков-агентов для выплаты возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, кредитной организации АО "Кемсоцинбанк" (г. Кемерово). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

ПАО "Банк Уралсиб" будет осуществлять выплату страхового возмещения вкладчикам кредитной организации.

Прием заявлений о выплате страхового возмещения по счетам и иных необходимых документов, а также выплата страхового возмещения вкладчикам кредитной организации начнутся с 10 июня 2019 года.

Подробная информация о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будет размещена 7 июня 2019 года на сайте АСВ, а также в ближайшее время будет опубликовано в газете "Кузбасс".

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