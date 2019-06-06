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mfd.ruНовостиФинансовые новости6 июня 2019 г.Четырёхнедельная средняя по первичным обращения...
вчера 15:46

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям за пособием по безработице в США понизилась на 2.5 тыс.

Москва, 6 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 1 июня, не изменилось по сравнению с предыдущей неделей и составило 218 тыс.

Аналитики ожидали, что число первичных обращений составит 215 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 218 тыс., пересмотрено с 215 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 2.5 тыс. по сравнению с показателем предыдущей недели и составила 215.0 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 25 мая, увеличилось на 20 тыс. и составило 1682 тыс. против 1662 тыс. неделей ранее. Значение предыдущей недели пересмотрено с 1657 тыс.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 1.0 тыс. до 1672.75 тыс.

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 18 мая, сократилось на 34.8 тыс. и составило 1.53 млн человек. В аналогичный период 2018 года число граждан США, получающих государственную помощь по безработице, составляло 1.60 млн человек.

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