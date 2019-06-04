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mfd.ruНовостиФинансовые новости4 июня 2019 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 4 июня

Москва, 4 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск Денежная база в Японии за май;

04:30 мск Розничные продажи в Австралии за апрель;

04:30 мск Платёжный баланс Австралии за I квартал;

06:35 мск Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Японии;

07:30 мск Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке;

07:30 мск Заявление Резервного Банка Австралии;

09:45 мск Отчёт по исполнению госбюджета Франции за апрель;

10:00 мск Изменение числа безработных в Испании за май;

11:00 мск Уровень безработицы в Италии за апрель;

11:30 мск Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании за май;

12:00 мск Индекс потребительских цен в еврозоне за май, предварительно;

12:00 мск Уровень безработицы в еврозоне за апрель;

12:00 мск Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за май, предварительно;

15:30 мск Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса;

16:55 мск Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла;

17:00 мск Объём фабричных заказов в США за апрель.

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