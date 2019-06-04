Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 4 июня

Москва, 4 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:50 мск Денежная база в Японии за май;
04:30 мск Розничные продажи в Австралии за апрель;
04:30 мск Платёжный баланс Австралии за I квартал;
06:35 мск Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Японии;
07:30 мск Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке;
07:30 мск Заявление Резервного Банка Австралии;
09:45 мск Отчёт по исполнению госбюджета Франции за апрель;
10:00 мск Изменение числа безработных в Испании за май;
11:00 мск Уровень безработицы в Италии за апрель;
11:30 мск Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании за май;
12:00 мск Индекс потребительских цен в еврозоне за май, предварительно;
12:00 мск Уровень безработицы в еврозоне за апрель;
12:00 мск Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за май, предварительно;
15:30 мск Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса;
16:55 мск Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла;
17:00 мск Объём фабричных заказов в США за апрель.