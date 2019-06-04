Курс доллара 65.5547   Курс евро 73.2180  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости4 июня 2019 г.Выручка АФК "Система" в I квартале выросла на 1...
сегодня 10:20

Выручка АФК "Система" в I квартале выросла на 10.4%
Эмитенты:   Система АФК

Москва, 4 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Консолидированная выручка АФК "Система" по МСФО в I квартале 2019 года выросла по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года на 10.4% и составила 185.5 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Скорректированный показатель OIBDA увеличился на 4.5% год-к-году до 62 млрд руб., маржа скорректированной OIBDA достигла 33.4%. Скорректированная чистая прибыль в доле АФК "Система" составила 15.7 млрд руб.", - говорится в сообщении.

"АФК "Система" продолжает добиваться успехов в своей ключевой компетенции – развитии активов. Наши портфельные компании начали год, продемонстрировав отличные операционные и финансовые результаты. Они оставались в авангарде трендов своих отраслей, расширяли спектр продуктов и услуг для клиентов и наращивали рыночные доли", - отметил Андрей Дубовсков, президент АФК "Система".

Другие новости

сегодня
12:12
РОСНЕФТЬ НЕ ЖДЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНОГО СНИЖЕНИЯ ДОБЫЧИ В 2019 ГОДУ НА СОВМЕСТНЫХ ПРОЕКТАХ С ВЕНЕСУЭЛЬСКОЙ PDVSA - СЕЧИН
сегодня
12:04
"Роснефть" к 2022 г планирует нарастить добычу углеводородов до 320 млн тонн н.э. - Сечин
сегодня
11:41
Меркель заявила о поддержке позиции промышленности по необходимости "Северного потока"-2
сегодня
10:55
Минэнерго РФ может заняться вопросами промышленного хранения электроэнергии
сегодня
10:20
Выручка АФК "Система" в I квартале выросла на 10.4%
сегодня
10:17
Рынок акций РФ коррекционно снижается вслед за "Газпромом"
сегодня
10:01
КУРС ДОЛЛАРА В НАЧАЛЕ ТОРГОВ СНИЖАЕТСЯ НА 2 КОП, ДО 65,32 РУБ, ЕВРО - РАСТЕТ НА 10 КОП, ДО 73,57 РУБ - ДАННЫЕ БИРЖИ
сегодня
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 4 июня
сегодня
09:21
Суд 13 июня продолжит рассматривать иск о внеочередном собрании акционеров "Восточного"
© 2019 «МФД-ИнфоЦентр»