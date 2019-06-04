Выручка АФК "Система" в I квартале выросла на 10.4%

Москва, 4 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Консолидированная выручка АФК "Система" по МСФО в I квартале 2019 года выросла по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года на 10.4% и составила 185.5 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Скорректированный показатель OIBDA увеличился на 4.5% год-к-году до 62 млрд руб., маржа скорректированной OIBDA достигла 33.4%. Скорректированная чистая прибыль в доле АФК "Система" составила 15.7 млрд руб.", - говорится в сообщении.

"АФК "Система" продолжает добиваться успехов в своей ключевой компетенции – развитии активов. Наши портфельные компании начали год, продемонстрировав отличные операционные и финансовые результаты. Они оставались в авангарде трендов своих отраслей, расширяли спектр продуктов и услуг для клиентов и наращивали рыночные доли", - отметил Андрей Дубовсков, президент АФК "Система".