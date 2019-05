Фондовый рынок США: возвращение стратегии "продавай в мае и уходи"

Москва, 31 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По мнению Барри Баннистера, главы подразделения институциональных стратегий компании Stifel Nicolaus, стратегия "продавай в мае и уходи" (sell in May and go away) в этом году вернулась на фондовый рынок США после пятилетнего перерыва. Об этом говорится в статье MarketWatch.

Барри Баннистер был одним из первых на Уолл-Стрит аналитиков, кто в прошлом году предсказал падение рынка в IV квартале. По его словам, в данный момент фондовый рынок США, возможно, ещё не достиг наивысшей точки, но он находится вблизи своей справедливой стоимости. При этом Баннистер предупредил о рыночной тенденции к перегреву, которая в дальнейшем может усилить нисходящий тренд.

"Индекс S&P 500 сейчас находится вблизи оцениваемой нами на 2019 год справедливой стоимости 2750 пунктов, но мы осознаём, что перегрев - это нормально для рынка", - сказал Барри Банистер в своей аналитической записке.

Прогноз о справедливой стоимости S&P 500 в 2750 пунктов предполагает соотношение цена/прибыль (price-to-earnings, P/E) 17.5 и отражает ожидания того, что аналитики Уолл-стрит понизят прогноз по прибыли на акцию компаний индекса S&P 500 на 2019 год до 156 долларов с текущих 166 долларов. По мнению Баннистера, скорее всего, понижение прогноза будет сделано раньше, чем повысится ставка ФРС, что может произойти во второй половине 2019 года.

Своё неутешительное для "быков" предупреждение Баннистер объясняет тем, что в долгосрочной перспективе негативное влияние на рынок будет оказывать чрезмерно жёсткая денежно-кредитная политика Федрезерва.

В сентябре прошлого года Баннистер выразил обеспокоенность по поводу постоянных намёков ФРС о повышении ставки и заявил, что фондовый рынок США входит в "опасную зону" и что "медвежий" рынок, обычно определяемый как падение на 20% от пикового уровня, возникнет в течение года. В IV квартале фондовые индексы США резко снизились на фоне спровоцированных ФРС страхов о замедлении экономики. К Рождеству индекс S&P 500 упал почти на 20% от исторического максимума, но затем рынок начал восстанавливаться, что позволило индексу S&P обновить в апреле максимальный в истории уровень закрытия.

Однако в мае рынок существенно снизился, индексы S&P 500 и Dow Jones Industrial Average (DJIA) за месяц упали более чем на 5%. Это было связано с обострением торгового конфликта между США и Китаем и частично с опасениями по поводу замедления американской экономики, на которое может указывать продолжившееся снижение доходности казначейских облигаций и инверсия кривой доходности.

Компания Stifel Nicolaus ожидает резкого сокращения номинального ВВП США, что окажет давление на циклические акции индекса S&P 500 относительно защитных акций. В краткосрочной перспективе, по мнению Баннистера, индекс S&P 500 может торговаться немного ниже отметки 2800 (среднее значение за период с мая по сентябрь 2018 года). Аргументируя свою точку зрения, аналитик отметил слабость мировых индексов деловой активности менеджеров по снабжению в производственном секторе (PMI Manufacturing) и выразил сомнение в том, что объявленные правительством Китая стимулирующие меры будут дополнены новыми значительными программами.

Несмотря на то, что в январе текущего года ФРС приостановила повышение ставок и впоследствии топталась на месте, Баннистер полагает, что денежно-кредитная политика остаётся более жёсткой, чем демонстрирует американский Центробанк. По мнению аналитика, индекс S&P 500 останется под давлением до тех пор, пока ФРС не понизит ставку по федеральным фондам дважды (или на 50 базисных пунктов), чтобы привести её значение к уровню, определяемому Баннистером как "нейтральный". Экономисты обычно называют "нейтральным" такой уровень ставки, при котором ставка не способствует ни стимулированию, ни замедлению экономики.

Соотношение текущего значения ставки по федеральным фондам к "нейтральному" уровню соответствует тренду, который "несёт риск рецессии и/или "медвежьего" рынка", сообщил Баннистер.