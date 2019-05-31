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mfd.ruНовостиФинансовые новости31 мая 2019 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 31 мая

Москва, 31 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск Индекс потребительского доверия в Великобритании Gfk за май;

02:30 мск Уровень безработицы в Японии за апрель;

02:30 мск Базовый индекс потребительских цен в Токио за май;

02:50 мск Розничные продажи в Японии за апрель;

02:50 мск Объём промышленного производства в Японии за апрель, предварительно;

04:00 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Китая за май;

04:00 мск Индекс деловой активности в непроизводственном секторе Китая за май;

08:00 мск Число закладок новых домов в Японии за май;

08:00 мск Индекс потребительского доверия в Японии за май;

09:00 мск Розничные продажи в Германии за апрель;

09:00 мск Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за май;

09:30 мск Розничные продажи в Швейцарии за апрель;

11:30 мск Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании за апрель;

11:30 мск Чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам в Великобритании за апрель;

12:00 мск Индекс потребительских цен в Италии за май, предварительно;

15:30 мск Индекс цен на сырьевые материалы, приобретённые производителями Канады за апрель;

15:30 мск Индекс цен производителей Канады за апрель;

15:30 мск ВВП Канады за март;

15:30 мск Ценовой индекс базовых расходов на личное потребление в США за апрель;

15:30 мск Личные расходы потребителей в США за апрель;

15:30 мск Личные доходы потребителей в США за апрель;

16:45 мск Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго за май;

17:00 мск Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за май, финал;

17:00 мск Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за май, финал;

19:00 мск Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса;

N/A мск Индекс потребительских цен в Германии за май, предварительно.

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