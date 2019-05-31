Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 31 мая

Москва, 31 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:01 мск Индекс потребительского доверия в Великобритании Gfk за май;
02:30 мск Уровень безработицы в Японии за апрель;
02:30 мск Базовый индекс потребительских цен в Токио за май;
02:50 мск Розничные продажи в Японии за апрель;
02:50 мск Объём промышленного производства в Японии за апрель, предварительно;
04:00 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Китая за май;
04:00 мск Индекс деловой активности в непроизводственном секторе Китая за май;
08:00 мск Число закладок новых домов в Японии за май;
08:00 мск Индекс потребительского доверия в Японии за май;
09:00 мск Розничные продажи в Германии за апрель;
09:00 мск Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за май;
09:30 мск Розничные продажи в Швейцарии за апрель;
11:30 мск Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании за апрель;
11:30 мск Чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам в Великобритании за апрель;
12:00 мск Индекс потребительских цен в Италии за май, предварительно;
15:30 мск Индекс цен на сырьевые материалы, приобретённые производителями Канады за апрель;
15:30 мск Индекс цен производителей Канады за апрель;
15:30 мск ВВП Канады за март;
15:30 мск Ценовой индекс базовых расходов на личное потребление в США за апрель;
15:30 мск Личные расходы потребителей в США за апрель;
15:30 мск Личные доходы потребителей в США за апрель;
16:45 мск Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго за май;
17:00 мск Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за май, финал;
17:00 мск Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за май, финал;
19:00 мск Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса;
N/A мск Индекс потребительских цен в Германии за май, предварительно.