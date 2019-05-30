CNBC: танкер Pacific Bravo может ухудшить отношения США как с Китаем, так и с Ираном

Москва, 30 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Единственный танкер с нефтью может стать двойным фактором для США, усилив напряженность как в торговой войне с Китаем, так и в отношениях с Ираном. Об этом говорится в статье CNBC.

В условиях разрастания торгового конфликта между США и Китаем нефтяной рынок наблюдает за продвижением китайского танкера Pacific Bravo, нагруженного иранской нефтью. Трейдеры хотят понять, направится ли судно со своим грузом домой в Китай в нарушение наложенных США санкций на Иран.

Pacific Bravo был недавно приобретен банком Bank of Kunlun, который является холдинговой структурой государственной китайской компании China National Petroleum Corporation. Этот банк известен тем, что содействует тесному сотрудничеству между Китаем и Ираном.

В данный момент конечным пунктом назначения Pacific Bravo является Индонезия, но специалисты трекинговой компании KPLR отмечают, что суда часто меняют направление. В реальности Индонезия может оказаться лишь контрольно-пропускным пунктом, и в итоге танкер доставит иранскую нефть в Китай.

По мнению экспертов, если судно достигнет Китая, это станет первым "откровенным" нарушением американских санкций, которое поддержит иранский режим на плаву. Госдепартамент США пока не комментировал вопрос о возможном нарушении санкций танкером Pacific Bravo, но отметил, что будет применять серьезные меры к кораблям или компаниям, нарушившим санкционный режим.

По сообщениям СМИ, правительственные чиновники США предупредили Китай и в особенности Гонконг о необходимости избегать нарушения санкций против Ирана. Это предупреждение было озвучено после того, как в начале мая китайский танкер был обнаружен загружающимся нефтью в Иране.

Усиливая давление на Иран, администрация Трампа пообещала довести экспорт иранской нефти до нуля, отменив 1 мая прежнее распоряжение, которое подразумевало, что некоторые страны - Китай, Индия, Сирия и Турция - могут продолжать сотрудничество с Ираном. Перед возобновлением американских санкций против исламской республики Китай был одним из важнейших торговых партнеров Тегерана и самым крупным покупателем иранской нефти, приобретая около 585,4 тыс. баррелей в сутки.

Китай публично пообещал соблюдать санкции США против Ирана. Гонконг, являясь международным финансовым центром, наиболее уязвим среди китайских городов для санкций США, поэтому он также поддержал ограничения против Ирана. Однако если Pacific Bravo доставит иранскую нефть в Китай, это осложнит текущие торговые переговоры между США и Китаем.