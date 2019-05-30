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mfd.ruНовостиФинансовые новости30 мая 2019 г.Владимир Путин подписал закон, уточняющий основ...
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Владимир Путин подписал закон, уточняющий основания для отзыва лицензии у банков
Эмитенты:   Центробанк РФ

Москва, 30 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий нижний предел суммы неудовлетворения требований кредиторов, при котором Банк России обязан отозвать у банка лицензию (сейчас такая сумма привязана к МРОТ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ, опубликованный на официальнй портал правовой информации.

"Действующей редакцией закона "О банках и банковской деятельности" установлено, что в случае неудовлетворения требований кредиторов по денежным обязательствам и неуплаты обязательных платежей Банк России должен отозвать у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций. При этом размер таких требований в совокупности должен составлять не менее тысячекратного минимального размера оплаты труда (МРОТ), то есть, не менее 100 тыс. рублей. В то же время уже принят и действует закон, согласно которому применение МРОТ для целей, не связанных с трудовыми отношениями, не допускается. Так, МРОТ не должен применяться для исчисления налогов, сборов, штрафов и других платежей", - говорится в сообщении.

Кроме того, закон наделяет кабмин правом в 2019 году принять в казну от госкорпорации ВЭБ.РФ принадлежащие ей акции "Связь-банка", определять своим решением количество, вид, номинальную стоимость этих акций, а также правом внести эти акции в уставный капитал "Промсвязьбанка".

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