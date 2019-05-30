Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 30 мая

Москва, 30 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
04:30 мск Число выданных разрешений на новое строительство в Австралии за апрель;
05:00 мск Продажи новых домов в Австралии за апрель;
05:00 мск Проект годового госбюджета Новой Зеландии;
10:00 мск Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Италии;
10:00 мск Индекс потребительских цен в Испании за май, предварительно;
15:30 мск Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;
15:30 мск ВВП США за I квартал, предварительно;
15:30 мск Ценовой индекс ВВП США за I квартал, предварительно;
15:30 мск Платёжный баланс Канады за I квартал;
15:30 мск Товарный торговый баланс США за апрель;
15:30 мск Оптовые запасы в США за апрель, предварительно;
17:00 мск Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в США за апрель;
17:30 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;
18:00 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;
19:00 мск Выступление управляющего ФРС Ричарда Клариды;
N/A мск Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за май.