АСВ начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам банка "Иваново"

Москва, 17 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Агентство по страхованию вкладов начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам кредитной организации АО КБ "Иваново" (г. Иваново). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Прием заявлений и выплаты страхового возмещения вкладчикам будут осуществляться через АО "Россельхозбанк" и ПАО "Сбербанк", действующие от имени агентства и за его счет в качестве банков-агентов.

Распределение по банкам-агентам вкладчиков АО КБ "Иваново" произведено в зависимости от места жительства (места нахождения) и категории вкладчика. Каждый из банков-агентов уполномочен проводить выплату возмещения только определенной группе вкладчиков.

В соответствии с действующим законодательством выплата возмещения осуществляется до дня завершения в отношении АО КБ "Иваново" ликвидационных процедур.

При этом АО "Россельхозбанк" и ПАО "Сбербанк" на основании агентских договоров с агентством будут осуществлять прием заявлений, иных необходимых документов и выплату возмещения вкладчикам, наследникам или правопреемникам (их представителям) АО КБ "Иваново" в течение не менее 1 года.

Официальное сообщение о месте, времени, форме и порядке приема заявлений на получение страхового возмещения размещено на сайте АСВ, а также публикуется 17 апреля 2019 года в газете "Аргументы и Факты Иваново".