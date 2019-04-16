Прибыль Johnson & Johnson сократилась, а выручка - выросла

Москва, 16 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Производитель товаров в сфере здравоохранения Johnson & Johnson сообщил о снижении чистой прибыли по итогам I квартала текущего года до 3.75 млрд долл или 1.39 долл на акцию в сравнении с прибылью в размере 4.37 млрд долл или 1.6 долл на акцию.

Скорректированная прибыль составила 2.1 долл на акцию по сравнению с 2.06 долл на акцию за аналогичный период годом ранее.

Доходы компании выросли на 0.1% до 20.02 млрд долл.

Аналитики прогнозировали прибыль Johnson & Johnson на уровне 2.04 долл на акцию и выручку в размере 19.61 млрд долл.

Компания увеличила свой прогноз на 2019 год и ожидает прибыль на акцию в диапазоне 8.53 – 8.63 долл с 8.5 – 8.65 долл на акцию.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции Johnson & Johnson подорожали на 1%.