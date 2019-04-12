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mfd.ruНовостиФинансовые новости12 апреля 2019 г.Цены на импорт в США в марте выросли на 0.6%
вчера 15:33

Цены на импорт в США в марте выросли на 0.6%

Москва, 12 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, цены на импорт в США в марте выросли на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 1.0% в феврале (пересмотрено с +0.6%).

Аналитики прогнозировали рост мартовского показателя на 0.4%.

По сравнению с мартом 2018 года цены на импорт не изменились.

Цены на экспорт из США в прошлом месяце выросли на 0.7% после повышения на 0.7% в феврале (пересмотрено с +0.6%).

По сравнению с мартом 2018 года цены на экспорт увеличились на 0.6%.

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