Москва, 12 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Согласно отчёту Министерства труда США, цены на импорт в США в марте выросли на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 1.0% в феврале (пересмотрено с +0.6%).
Аналитики прогнозировали рост мартовского показателя на 0.4%.
По сравнению с мартом 2018 года цены на импорт не изменились.
Цены на экспорт из США в прошлом месяце выросли на 0.7% после повышения на 0.7% в феврале (пересмотрено с +0.6%).
По сравнению с мартом 2018 года цены на экспорт увеличились на 0.6%.