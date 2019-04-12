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mfd.ruНовостиФинансовые новости12 апреля 2019 г.Квартальная прибыль Wells Fargo увеличилась
вчера 16:40

Квартальная прибыль Wells Fargo увеличилась

Москва, 12 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американский банк Wells Fargo сообщил о росте прибыли по итогам I квартала 2019 года до 5.9 млрд долл или до 1.21 долл на акцию против 5.1 млрд долл или 0.96 долл на акцию годом ранее.

Доходы банка упали до 21.6 млрд долл в сравнении с 21.9 млрд долл годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль Wells Fargo на уровне 1.11 долл на акцию и доходы на уровне 20.9 млрд долл.

После публикации квартальной отчётности, в ходе торгов на премаркете акции Wells Fargo подорожали на 2.3%.

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