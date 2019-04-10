Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе вырос на 7.0 млн барр.

Москва, 10 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 5 апреля, вырос на 7.0 млн барр. и составил 456.6 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозировали увеличение запасов нефти на 2.8 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США сократились на 7.7 млн барр. и составили 229.1 млн барр. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 1.9 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) уменьшились на 0.1 млн барр. и составили 128.1 млн барр. Аналитики ожидали сокращения запасов дистиллятов на 1.5 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) не изменились и составили 649.1 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing сократились на 1.1 млн барр. и составили 46.0 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 4.1 млн барр., запасы бензина сократились на 7.1 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 2.4 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing снизились на 1.3 млн барр.