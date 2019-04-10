Курс доллара 64.7766   Курс евро 72.9708  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости10 апреля 2019 г.Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на...
сегодня 17:30

Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе вырос на 7.0 млн барр.

Москва, 10 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 5 апреля, вырос на 7.0 млн барр. и составил 456.6 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозировали увеличение запасов нефти на 2.8 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США сократились на 7.7 млн барр. и составили 229.1 млн барр. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 1.9 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) уменьшились на 0.1 млн барр. и составили 128.1 млн барр. Аналитики ожидали сокращения запасов дистиллятов на 1.5 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) не изменились и составили 649.1 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing сократились на 1.1 млн барр. и составили 46.0 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 4.1 млн барр., запасы бензина сократились на 7.1 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 2.4 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing снизились на 1.3 млн барр.

Другие новости

сегодня
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 11 апреля
сегодня
18:02
Помпео заявил, что экономика КНДР просядет в этом году
сегодня
17:52
ЦБ РФ разрешит банкам не формировать резервы под ипотечные каникулы
сегодня
17:35
Экс-глава протокола премьер-министра РФ выдвинута в совет директоров "Кристалла"
сегодня
17:30
Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе вырос на 7.0 млн барр.
сегодня
17:20
Аналитики ожидают расширения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на рост запасов
сегодня
17:18
Арбитраж Москвы отказался запросить сведения о доходах экс-жены Абызова
сегодня
17:02
СУДОВЕРФЬ "ЗВЕЗДА" ЗАКЛЮЧИЛА С СОВКОМФЛОТОМ КОНТРАКТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ПИЛОТНОГО ГАЗОВОЗА ДЛЯ ПРОЕКТА "АРКТИК СПГ-2" - РОСНЕФТЬ
сегодня
16:24
Кибермошенники в РФ переключаются с пенсионеров на людей 25-40 лет – ЦБ
© 2019 «МФД-ИнфоЦентр»