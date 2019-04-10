Аналитики ожидают расширения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на рост запасов

Москва, 10 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сегодня в 17:30 мск Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликует отчёт с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США за неделю, окончившуюся 5 апреля.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе выросли на 2.8 млн барр., запасы бензина сократились на 1.9 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 1.5 млн барр.

По данным института API, опубликованным ранее, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 4.1 млн барр., запасы бензина сократились на 7.1 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 2.4 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing снизились на 1.3 млн барр.