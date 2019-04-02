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mfd.ruНовостиФинансовые новости2 апреля 2019 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 2 апреля

Москва, 2 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:00 мск Индекс настроений в деловых кругах Новой Зеландии за I квартал;

02:50 мск Денежная база в Японии за март;

03:30 мск Число выданных разрешений на новое строительство в Австралии за февраль;

06:30 мск Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке;

06:30 мск Заявление Резервного Банка Австралии;

06:35 мск Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Японии;

09:30 мск Индекс потребительских цен в Швейцарии за март;

10:00 мск Изменение числа безработных в Испании за март;

11:30 мск Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании за март;

11:30 мск Проект годового госбюджета Австралии;

12:00 мск Индекс цен производителей еврозоны за февраль;

15:30 мск Объём заказов на товары длительного пользования в США за исключением транспортной компоненты за февраль;

15:30 мск Объём заказов на товары длительного пользования в США за февраль.

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