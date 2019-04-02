Курс доллара 65.4726   Курс евро 73.3162  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости2 апреля 2019 г.Кабмин выделил 2.5 млрд рублей на субсидировани...
вчера 10:02

Кабмин выделил 2.5 млрд рублей на субсидирование авиаперевозок на Дальний Восток

Москва, 2 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Дмитрий Медведев распорядился выделить Росавиации 2.5 млрд рублей из резервного фонда правительства для субсидирования пассажирских перевозок на Дальний Восток и обратно. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.

"Подписанным распоряжением из резервного фонда Правительства выделяется 2.5 млрд рублей для предоставления субсидий авиаперевозчикам на обеспечение ценовой доступности перелётов по маршрутам с Дальнего Востока и в обратном направлении", - говорится в сообщении.

Принятое решение позволит перевезти на льготных условиях по маршрутам с Дальнего Востока и в обратном направлении не менее 378.5 тысячи пассажиров.

Другие новости

вчера
10:52
РФ к концу марта сократила добычу нефти по ОПЕК+ на 225 тыс баррелей без учета СРП - Новак
вчера
10:35
"Севергрупп" договорилась о покупке 42% ретейлера "Лента"
вчера
10:16
"Нафтогаз" сможет привлечь до $1 млрд в Китае под страховое покрытие госагентства Sinosure
вчера
10:05
Число безработных в Испании в марте сократилось на 34.0 тыс.
вчера
10:02
Кабмин выделил 2.5 млрд рублей на субсидирование авиаперевозок на Дальний Восток
вчера
10:02
КУРС ДОЛЛАРА В НАЧАЛЕ ТОРГОВ ПОВЫШАЕТСЯ НА 19 КОП, ДО 65,36 РУБ, ЕВРО - НА 10 КОП, ДО 73,17 РУБ - ДАННЫЕ БИРЖИ
вчера
10:00
Индекс потребительских цен в Швейцарии (CPI) в марте увеличился на 0.5%
вчера
09:40
Переговоры о будущем транзите газа через Украину продолжаются - Минэкономики ФРГ
вчера
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 2 апреля
© 2019 «МФД-ИнфоЦентр»