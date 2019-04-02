Кабмин выделил 2.5 млрд рублей на субсидирование авиаперевозок на Дальний Восток

Москва, 2 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Дмитрий Медведев распорядился выделить Росавиации 2.5 млрд рублей из резервного фонда правительства для субсидирования пассажирских перевозок на Дальний Восток и обратно. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.

"Подписанным распоряжением из резервного фонда Правительства выделяется 2.5 млрд рублей для предоставления субсидий авиаперевозчикам на обеспечение ценовой доступности перелётов по маршрутам с Дальнего Востока и в обратном направлении", - говорится в сообщении.

Принятое решение позволит перевезти на льготных условиях по маршрутам с Дальнего Востока и в обратном направлении не менее 378.5 тысячи пассажиров.