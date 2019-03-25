Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 26 марта

Москва, 25 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
00:45 мск Торговый баланс Новой Зеландии за февраль;
02:50 мск Индекс цен на корпоративные услуги в Японии за февраль;
02:50 мск Прогнозы Банка Японии по инфляции и динамике ВВП Прогнозы Банка Японии по инфляции и динамике ВВП;
03:30 мск Выступление президента ФРБ Бостона Эрика Розенгрена;
10:00 мск Индекс потребительского климата в Германии GfK за апрель;
13:30 мск Выступление президента ФРБ Чикаго Чарльза Эванса;
15:30 мск Число выданных разрешений на строительство нового дома в США за февраль;
15:30 мск Число закладок новых домов в США за февраль;
16:00 мск Индекс цен на дома S&P/Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США за январь;
16:00 мск Индекс цен на дома в США за январь;
17:00 мск Индекс потребительского доверия в США от Conference Board за март;
17:00 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда;
17:00 мск Оптовые запасы в США за январь, финал.