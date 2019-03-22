Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в США в феврале выросли на 11.8% (расширенное сообщение)

Москва, 22 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США (NAR), продажи домов на вторичном рынке недвижимости США в феврале выросли на 11.8% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 5.51 млн домов в годовом исчислении.

Аналитики ожидали, что число проданных домов составит 5.10 млн единиц в годовом исчислении.

По сравнению с февралём прошлого года продажи жилья на вторичном рынке снизились на 1.8%.

Медианная стоимость дома, рассчитанная исходя из цен на все типы домов на вторичном рынке, в феврале составила 249.5 тыс. долл, повысившись на 3.6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Запасы предназначенных для продажи на вторичном рынке домов к концу февраля составили 1.63 млн доступных покупателям домов по сравнению с 1.59 млн месяцем ранее и 1.58 млн в феврале 2018 года. В данный момент потребовалось бы 3.5 месяца для продажи выставленных на рынок домов текущими темпами в сравнении с 3.9 в январе и 3.4 в феврале 2018 года.

В большинстве случаев период пребывания в статусе "продаваемого" для всех типов домов в феврале составил 44 дней в сравнении с 49 в январе и 37 годом ранее. При этом 41% проданных домов был реализован менее чем через месяц после выхода на рынок.