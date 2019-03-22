Москва, 22 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту Министерства торговли США, объём товарных запасов на оптовых складах в США в январе вырос на 1.2% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после увеличения на 1.1% в декабре.

Объём оптовых продаж в январе расширился на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения на 0.9% в декабре (пересмотрено с (-1.0%).

Индикатор соотношения оптовых запасов к продажам, указывающий на количество месяцев, которое потребуется оптовым компаниям, чтобы реализовать текущие запасы, составил 1.34 в сравнении с 1.33 в декабре.