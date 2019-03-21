Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям за пособием по безработице в США повысилась на 1 тыс.

Москва, 21 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 16 марта, сократилось на 9 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 221 тыс.

Аналитики ожидали, что число первичных обращений составит 226 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 230 тыс., пересмотрено с 229 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 1 тыс. по сравнению с показателем предыдущей недели и составила 225 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 9 марта, уменьшилось на 27 тыс. и составило 1750 тыс. против 1777 тыс. неделей ранее. Значение предыдущей недели пересмотрено с 1776 тыс.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 6.0 тыс. до 1772.5 тыс.

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 2 марта, сократилось на 25.2 тыс. и составило 2.12 млн человек. В аналогичный период 2018 года число граждан США, получающих государственную помощь по безработице, составляло 2.23 млн человек.