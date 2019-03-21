Курс доллара 64.2803   Курс евро 72.9389  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости21 марта 2019 г.Четырёхнедельная средняя по первичным обращения...
сегодня 15:37

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям за пособием по безработице в США повысилась на 1 тыс.

Москва, 21 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 16 марта, сократилось на 9 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 221 тыс.

Аналитики ожидали, что число первичных обращений составит 226 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 230 тыс., пересмотрено с 229 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 1 тыс. по сравнению с показателем предыдущей недели и составила 225 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 9 марта, уменьшилось на 27 тыс. и составило 1750 тыс. против 1777 тыс. неделей ранее. Значение предыдущей недели пересмотрено с 1776 тыс.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 6.0 тыс. до 1772.5 тыс.

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 2 марта, сократилось на 25.2 тыс. и составило 2.12 млн человек. В аналогичный период 2018 года число граждан США, получающих государственную помощь по безработице, составляло 2.23 млн человек.

Другие новости

сегодня
17:00
РЕШЕНИЕ О ВВЕДЕНИИ В РФ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ЭКСПОРТА НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ НЕОБХОДИМО СОГЛАСОВАТЬ С КОЛЛЕГАМИ ПО ЕАЭС - КОЗАК
сегодня
16:41
Зарплаты региональных чиновников в РФ в 2018 г выросли на 7,7%, до 49,4 тыс руб - Росстат
сегодня
16:07
АСВ выбрало банк-агент для выплаты возмещения вкладчикам "РТС-Банка"
сегодня
15:51
Акции МТС подскакивали на 4,5% на фоне сообщения по дивидендам
сегодня
15:37
Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям за пособием по безработице в США повысилась на 1 тыс.
сегодня
15:36
Спрос на бонды РФ выше 2,5 млрд евро и $5,5 млрд, ориентир доходности снижен - источник
сегодня
15:33
Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии в марте значительно вырос
сегодня
15:31
Число первичных обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе сократилось на 9 тыс.
сегодня
15:22
ОРИЕНТИР ДОХОДНОСТИ ПО ЕВРОБОНДАМ РОССИИ В ДОЛЛАРАХ ПОНИЖЕН ДО 5,125-5,25%, СПРОС ПРЕВЫШАЕТ $5,5 МЛРД - ИСТОЧНИК
© 2019 «МФД-ИнфоЦентр»