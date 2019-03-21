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mfd.ruНовостиФинансовые новости21 марта 2019 г.АСВ выбрало банк-агент для выплаты возмещения в...
сегодня 16:07

АСВ выбрало банк-агент для выплаты возмещения вкладчикам "РТС-Банка"

Эмитенты:   Сбербанк

Москва, 21 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Определен победитель конкурса по отбору банков-агентов для выплаты возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, кредитной организации АО "РТС-Банк" (Самарская область, г. Тольятти). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

ПАО "Сбербанк" будет осуществлять выплату страхового возмещения вкладчикам кредитной организации.

Прием заявлений о выплате страхового возмещения по счетам и иных необходимых документов, а также выплата страхового возмещения вкладчикам кредитной организации начнутся с 25 марта 2019 года.

Подробная информация о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будет размещена 22 марта 2019 года на сайте АСВ, а также 26 марта 2019 года в газете "Комсомольская правда - Самара".

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