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mfd.ruНовостиФинансовые новости19 марта 2019 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 20 марта

Москва, 19 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:45 мск Платёжный баланс Новой Зеландии за IV квартал;

02:30 мск Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за январь;

02:50 мск Протоколы предыдущего заседания Банка Японии;

10:00 мск Индекс цен производителей Германии за февраль;

12:30 мск Индекс цен производителей Великобритании на входе за февраль;

12:30 мск Индекс цен производителей Великобритании на выходе за февраль;

12:30 мск Индекс потребительских цен в Великобритании за февраль;

12:30 мск Базовый индекс потребительских цен в Великобритании за февраль;

12:30 мск Индекс розничных цен в Великобритании за февраль;

12:30 мск Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Великобритании;

12:30 мск Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за февраль;

14:00 мск Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI за март;

17:30 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

21:00 мск Заявление Комитета по открытым рынкам ФРС США;

21:00 мск Решение ФРС США по процентной ставке;

21:00 мск Экономические прогнозы Комитета по открытым рынкам ФРС США;

21:30 мск Пресс-конференция председателя ФРС США.

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