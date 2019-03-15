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mfd.ruНовостиФинансовые новости15 марта 2019 г.Объём промышленного производства в США в феврал...
сегодня 16:22

Объём промышленного производства в США в феврале вырос на 0.1%

Москва, 15 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федеральной резервной системы США, объём промышленного производства в США в феврале вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения на 0.4% в январе (пересмотрено с (-0.6%).

Аналитики прогнозировали повышение февральского показателя на 0.4%.

По сравнению с февралём 2018 года объём промышленного производства в США вырос на 3.5%.

Коэффициент использования производственных мощностей на промышленных предприятиях США в феврале составил 78.2% против 78.3% месяцем ранее (пересмотрено с 78.2%).

В среднем, за 1972-2018 г.г. коэффициент использования производственных мощностей в стране составил 79.8%.

По сравнению с февралём 2018 года коэффициент использования производственных мощностей вырос на 2.2 п.п.

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