Москва, 15 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федеральной резервной системы США, объём промышленного производства в США в феврале вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения на 0.4% в январе (пересмотрено с (-0.6%).

Аналитики прогнозировали повышение февральского показателя на 0.4%.

По сравнению с февралём 2018 года объём промышленного производства в США вырос на 3.5%.

Коэффициент использования производственных мощностей на промышленных предприятиях США в феврале составил 78.2% против 78.3% месяцем ранее (пересмотрено с 78.2%).

В среднем, за 1972-2018 г.г. коэффициент использования производственных мощностей в стране составил 79.8%.

По сравнению с февралём 2018 года коэффициент использования производственных мощностей вырос на 2.2 п.п.